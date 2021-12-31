Son dakika haberi! Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Haberler
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Son dakika haberi! Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi! Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
AA / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Bingöl'ün Karlıova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede ikamet eden bir kişinin uyuşturucu madde sattığına dair ihbar aldı.

Ekipler, yaptığı çalışma sonucunda şüpheliyi adresinde gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada, 363 gram esrar, 7 gram kubar esrar ve 56 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

AA / Rıdvan Korkulutaş - Son Dakika Haberleri

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