Bingöl'de Uyuşturucu ile Mücadele Günü

Bingöl'de Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü kapsamında stant açılırken, kent genelinde uyuşturucu kullanılan 133 metruk binanın ekipler tarafından yıkıldığı belirtildi.

26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü kapsamında, Valilik, Belediye, İl Sağlık ve İl Emniyet Müdürlükleri ile Yeşilay koordinesinde, Genç Caddesinde stant kuruldu. Burada vatandaşları bilgilendiren narkotik polisleri ve Yeşilay Cemiyeti, vatandaşlara broşürler dağıttı.

Daha sonra kurumlar adına bir basın açıklaması yapan Türkiye Yeşilay Cemiyeti Bingöl Şube Başkanı Ahmet Karaca,"Ülkemizde son yıllarda uyuşturucu kullanımı özellikle genç nüfusta hızlı bir şekilde artmaktadır. Türkiye uyuşturucu ve uyuşturucu bağımlılığı izleme merkezinin resmi raporlarında uyuşturucu kullanımı yaşı düşmüştür ve kullanım oranları sürekli yükselmektedir. Çoğunlukla genç olmak üzere uyuşturucu kullanımına bağlı ölümlerin ciddi oranda artması ve yüksek riskli kullanıcı sayısının yükselmiş olması sivil toplum kuruluşları olarak bizleri endişelendirmektedir. Yine hapishanedeki her beş mahkumdan birinin uyuşturucuya bağlı suçlardan dolayı hapiste olması bu endişemizi arttırmaktadır. Gelinen noktada uyuşturucunun ülkemiz açısından ciddi boyutlarda sosyal problemler, sağlık yükü ve güvenlik sorunları doğurduğunu görüyoruz. Bu açıdan uyuşturucuyla mücadelede sadece güvenlik güçlerine ve kamuya değil sivil toplum kuruluşlarına ve toplumun bütün kesimlerine büyük görevler düştüğüne inanıyoruz. Uyuşturucu ile mücadelenin sadece polisiye tedbirlerle engellenemeyeceği, bu anlamda sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarında dahil olduğu topyekün mücadele ile uyuşturucu ile mücadele edilebileceğine inanıyoruz" dedi.

133 metruk bina yıkıldı

Belediye ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma ile kent genelinde şimdiye kadar 133 metruk binanın yıkıldığını aktaran Karaca, "Emniyet Müdürlüğü ve özellikle Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından okul önleri ve çevreleri, park-bahçeler ve çevrelerinde, ilimiz genelinde yaptıkları denetimler, vatandaşlarda farkındalık oluşturmak adına yaptıkları yetişkinlere yönelik seminerler ve açtıkları bağımlılıkla mücadele stant çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. Uyuşturucu madde kullanımının yoğun olduğu 133 metruk binanın yıkılarak ilimize rahat bir nefes alınmasına ve böylelikle mahallelerde ikamet eden çocuklarımızdan uyuşturucu illettinin uzak tutulmasına sebep olan başta narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü görevlileri ve Bingöl belediye başkanlığına da teşekkür ederim" şeklinde konuştu. - BİNGÖL

Kaynak: İHA