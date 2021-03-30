Bingöl'de üreticilere hibeyle tescilli Yedisu Horoz kuru fasulyesi tohumu dağıtılacak

Bingöl'de, coğrafi işaret tescil belgeli Yedisu Horoz kuru fasulyesi üretimin artırılması amacıyla çiftçilere yüzde 75 hibeli tohum verilecek.

Bingöl'de, coğrafi işaret tescil belgeli Yedisu Horoz kuru fasulyesi üretimin artırılması amacıyla çiftçilere yüzde 75 hibeli tohum verilecek.

Yedisu Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Yedisu Spor Salonu'nda Kaymakam Oğuzhan Ocak başkanlığında gerçekleştirilen Çiftçi Toplantısında, Bingöl Tarım Kredi Kooperatifi ile fasulye üretiminin artırılması, paketleme tesislerinin planlanması??????? ve pazarlama konuları görüşüldü.

Toplantıda, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Veysel Kıtay, İl Tarım Kredi Kooperatifinin yüzde 75 hibeyle üreticilere fasulye tohumu dağıtacağını aktardı.

Yedisu Kaymakamı Ocak ve diğer yetkililer ayrıca, üreticilerin sorularının dinledi ve gerekli bilgilendirmede bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş