05.03.2020 15:29 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:32

Bingöl'de üniversitelilerden, 'Bahar Kalkanı'na destek yürüyüşü

BİNGÖL'de üniversite öğrencileri, dev Türk bayrağıyla yürüyüş yaparak Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin İdlib kentinde başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na Bingöl Üniversitesi öğrencilerinden destek geldi. Üniversite öğrencileri, harekata destek olmak amacıyla kampüs içinde dev Türk bayrağı açıp yürüyüş yaptı. Devletin ve ordunun her zaman yanında olduklarını belirten Öğrenci Konseyi Başkanı Muhammet Metin Akdeniz, "Bugün de İdlib'de gerçekleşen hain saldırıya ilişkin ortak tepkimizi gösteriyoruz. Öncelikle ülkemizin huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan tüm askerlerimizin ruhları şad olsun. Suriye meselesi, sınırımızın emniyeti ve güvenliği için girdiğimiz bir mücadeledir. Zalimin karşısında mazluma destek olmak için giriştiğimiz bir mücadeledir. Masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez. Bu saldırının sahipleri, bunun bedelini ödeyeceklerdir. Ordumuz bugüne kadar Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütlerine gereken cevabı vermiştir. Bugünlerde Bahar Kalkanı ile bunun cevabı verilmektedir. Mevzu vatan olunca, tüm siyasi ve fikri ayrılıkları bir tarafa bırakırız. Şimdi de birlik ve beraberlik içinde hareket ediyor, sabır ve dayanışma gösteriyoruz. Bugün her zamankinden daha biriz, bütünüz. Katil rejime karşı mücadele eden devletimiz ve ordumuzun yanındayız" dedi.

Kaynak: DHA

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