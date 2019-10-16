Bingöl'de "Uluslararası Arıcılık Araştırmaları ve Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Stratejileri'...

16.10.2019 16:50

BİNGÖL (İHA) – Bingöl'e gelen 8 farklı ülkeden 250'ye yakın bilim insanıyla, arıcılık ve kırsal kalkınma konuları ele aldı.



Bingöl Üniversitesi, Pilot Üniversite Koordinasyon Merkez Birimi (PİKOM) tarafından "Uluslararası Arıcılık Araştırmaları ve Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Stratejileri' kongresi düzenledi. Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde düzenlenen kongreye 8 farklı ülkeden yaklaşık 250 bilim insanı ve araştırmacı katıldı. Kongrede, arıcılık ve kırsal kalkınma konuları ele aldı. Gerçekleşen 17 oturumda farklı alanlarda 120'ye yakın sunum gerçekleştirildi.



Pilot üniversite olduklarını belirten Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, "Pilot üniversite olduğu için de belli alanlarda doğal olarak yoğunlaşmamız gereken işlerimiz var. Paydaş rektörlerimiz ve kurum yöneticileri buradaydı. YÖK'ten bir heyet buradaydı. Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığından, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yine heyetler buradaydı. Onlarla da alanımızla ilgili, pilot üniversite ile ilgili bilgiler verdik. Biz Bingöl Üniversitesi olarak pilot üniversite kapsamında belirlediğimiz yol haritamızla ilerlemeye devam edeceğiz. Yöresel ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak başka ürünler ekleyip yolumuza devam edeceğiz. Üç gün boyunca süren programın çok güzel geçtiğini biliyorum. Hakikaten çok istifade edilecek bildiriler var" dedi.



İki aydır bu kongreye hazırlandıklarını dile getiren Projelerden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Solmaz ise "Pilot üniversitenin ihtisaslaşma alanı olan arıcılık ve bitkisel ürünler temelli bölgesel kalkınmanın, alanının uzmanları tarafından etraflıca konuşulduğu kongremizin son derece faydalı geçti. Bingöl ile ilgili çok pozitif ve motive edici dönüşler alıyoruz. Toplamda 17 oturumda 120'ye yakın farklı alanlardan sunum gerçekleştirildi. Ayrıca, Cumartesi gün boyu poster sunumları gerçekleştirildi. Arıcıların en sevdiği ve ülkemizin en popüler arıcılık uzmanlarını arıcılar ile buluşturmayı başardık. Pakistan, Azerbaycan, Ukrayna, Gana gibi farklı ülkelerden araştırmacılar önemli sunumlar yaptı" diye konuştu. - BİNGÖL

Kaynak: İHA