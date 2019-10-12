Bingöl'de "Uluslararası Arıcılık Araştırmaları Kongresi"

12.10.2019 11:32

Bingöl Üniversitesi tarafından "Uluslararası Arıcılık Araştırmaları ve Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Stratejileri Kongresi" düzenlendi.

Bingöl Üniversitesi Pilot Üniversite Koordinasyon Merkez Birimi (PİKOM) tarafından organize edilen kongreye, 8 ülkeden 160'a yakın bilim insanı ve araştırmacı katıldı.

Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Recep Tayip Erdoğan Kongre Merkezinde başlayan kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, 12 yıllık üniversite olmalarına rağmen birçok başarıya imza attıklarını söyledi.

"Üniversiteler bir süreçtir, bizim üniversitemizde genç bir üniversitedir." diyen Çapak, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Üniversitelerin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi çalışmaları kapsamında, tarım ve havza bazlı kalkınma alanında pilot üniversite seçildiklerini belirtti.

Çapak, arı ve arı ürünleri, ekonomik değeri yüksek bitkilerin değerlendirilmesi alanında önemli çalışmalar yürüttüklerini kaydederek, şöyle konuştu:

"Üniversiteler, geçmişleriyle daha nitelikli hale gelirler. Çok kısa zamanda iyi mesafeler aldık. Zamanla çok daha iyi mesafeler alacağımızı düşünüyoruz. Bingöl'de elde ettiğimiz balın kilogram başına baktığımızda Türkiye ortalamasının üzerinde olduğumuzu görüyoruz. Proje başladığında bir kovanda 7 kilogram bal vardı, bugün bizim projemizle birlikte 14 kilo 600 grama çıkmış oldu. Türkiye ortalaması 14 kilo 200 gramdır."

YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan ise, proje kapsamında bölge üniversitelerin bulunduğu ortamda proje değerlendirmesini ve tecrübe paylaşımları yaptıklarını söyledi.

Üniversitelerin bir takım geleneksel rolleri olduğunu ifade eden Gündoğan, "Son yıllarda özellikle, metropol alanların dışındaki üniversitelerin yaygınlaşmasıyla üniversitelerin bölgesel kalkınmaya yönelik faaliyetleri de ön plana çıkmaya başladı, tüm dünyada sadece biz değil." diye konuştu.

Bingöl 2. Bal Yarışması sonuçları

Kentte yapılması planlanan ve Barış Pınarı Harekatı nedeniyle iptal edilen Uluslararası Binşifa Bingöl Bal Festivali kapsamında yapılan 2. Geleneksel Bingöl Bal Yarışması sonuçlandı.

Kongrenin özel oturumunda açıklanan sonuçlara göre toplam 63 arıcının katıldığı yarışmada, Kenan Bahadır'ın ürettiği bal birinci, Sadullah Belgin ikinci ve Metin Batıdan da üçüncü oldu.

Kaynak: AA