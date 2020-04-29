Bingöl'de ücretsiz maske dağıtımı sürüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bingöl'de ücretsiz maske dağıtımı sürüyor

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Bingöl'de 51 eczanede ücretsiz maske dağıtımına başlandığını bildirdi.

Bingöl'de ücretsiz maske dağıtımı sürüyor
29.04.2020 16:14 | Son Güncelleme: 29.04.2020 16:20

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Bingöl'de 51 eczanede ücretsiz maske dağıtımına başlandığını bildirdi.

Vali Ekinci, yaptığı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığı'nın hayata geçirdiği uygulama ile 20 ile 65 yaş arası vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılması uygulamasının eczanelerde devam ettiğini belirtti.

Vatandaşların cep telefonlarına gelecek olan kod veya TC kimlik numaraları ile eczanelere başvurarak ücretsiz maske talep edebileceklerini kaydeden Vali Ekinci, şöyle devam etti:

"Önceki süreçte e-devlet üzerinden başvuruda bulunan vatandaşlarımıza maskelerin bir kısmı PTT aracılığıyla teslim ediliyor. Bu kapsamda şimdiye kadar 34 bin 250 vatandaşımıza evlerinde maskelerini teslim ettik. Şimdi ise ücretsiz maske dağıtım sürecine eczanelerimiz de dahil oldu. İlimize, eczanelerde dağıtılmak üzere iki etap halinde toplam 102 bin maske geldi. Ücretsiz maskeler Bingöl merkezde 36 eczane ile ilçelerdeki 15 eczane olmak üzere toplam 51 eczane üzerinden dağıtılmaktadır. Eczaneler üzerinden maske dağıtımı yeni etap maske dağıtımları ile devam edecek, vatandaşlarımızın ihtiyaçları karşılanacaktır."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum Haberler
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum
Kansere yakalanan kadın terörist mağarada ölünce 10 milyon TL devletin kasasında kaldı Haberler
Kansere yakalanan kadın terörist mağarada ölünce 10 milyon TL devletin kasasında kaldı
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri Haberler
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri
Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony çıktı Haberler
Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony...
38 yaşındaki koronavirüs hastası hayatını kaybetti Haberler
38 yaşındaki koronavirüs hastası hayatını kaybetti
Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma Haberler
Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma
Bakanlık'tan izin alan Bülent Ersoy, annesini son yolculuğuna böyle uğurladı
Bakanlık'tan izin alan Bülent Ersoy, annesini son yolculuğuna böyle uğurladı
Tunceli'de kayıp uzman çavuş Yılmaz Güneş'in cansız bedeni bulundu
Tunceli'de kayıp uzman çavuş Yılmaz Güneş'in cansız bedeni bulundu
ABD'li kriz kahini Roubini, dünya ekonomisinin koronavirüsle çökeceğine dair 10 neden sıraladı
ABD'li kriz kahini Roubini, dünya ekonomisinin koronavirüsle çökeceğine dair 10 neden sıraladı
Mesut Özil ve Amine Gülşe'den Acun Ilıcalı aracılığıyla Survivor Aycan'a destek mesajı
Mesut Özil ve Amine Gülşe'den Acun Ilıcalı aracılığıyla Survivor Aycan'a destek mesajı
65 yaş üzerine cumartesi ve pazar günleri 2'şer saatlik sokağa çıkma imkanı gündemde
65 yaş üzerine cumartesi ve pazar günleri 2'şer saatlik sokağa çıkma imkanı gündemde
Koronavirüs tedbirleri çay üreticisini de vurdu! Ayda 7.500 TL kazanacak işçi bulamıyorlar
Koronavirüs tedbirleri çay üreticisini de vurdu! Ayda 7.500 TL kazanacak işçi bulamıyorlar
Galatasaray, 8 futbolcuyu gönderip, 130 milyon TL maaş karı elde edilecek
Galatasaray, 8 futbolcuyu gönderip, 130 milyon TL maaş karı elde edilecek
Survivor 2020'de adaya veda eden isim Gizem oldu
Survivor 2020'de adaya veda eden isim Gizem oldu
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye'ye 'tıbbi yardım' teşekkürü: Amerikan halkı size minnettar
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye'ye "tıbbi yardım" teşekkürü: Amerikan halkı size minnettar
WhatsApp'tan koronavirüs nedeniyle yeni özellik: Görüntülü ve sesli grup konuşmalarında kişi sayısı 2 katına çıktı
WhatsApp'tan koronavirüs nedeniyle yeni özellik: Görüntülü ve sesli grup konuşmalarında kişi sayısı 2 katına...
Ermenistan sınırındaki köyde büyük panik! Şahinler topluca telef oldu
Ermenistan sınırındaki köyde büyük panik! Şahinler topluca telef oldu
Türkiye İnternet Gazeteciler Derneği Başkanı, Ali Erbaş'ı eleştiren baroları kınadı
Türkiye İnternet Gazeteciler Derneği Başkanı, Ali Erbaş'ı eleştiren baroları kınadı
Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti
Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti
Galatasaraylı eski futbolcu Prekazi: Monaco'ya attığım gol Türkiye içindi
Galatasaraylı eski futbolcu Prekazi: Monaco'ya attığım gol Türkiye içindi
Adana'da Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polisin ifadesi ortaya çıktı: Sendeleyip düştüğüm için elim yanlışlıkla tetiğe değdi
Adana'da Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polisin ifadesi ortaya çıktı: Sendeleyip düştüğüm için elim...
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pik noktası dönemini geçtik
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pik noktası dönemini geçtik
Boca'lı futbolcu sevgilisi Villa'dan şiddet gören Daniela Cortes: Artık dayanamıyorum
Boca'lı futbolcu sevgilisi Villa'dan şiddet gören Daniela Cortes: Artık dayanamıyorum
Silivri'de kangal cinsi köpek açlıktan ölmek üzereyken bulundu
Silivri'de kangal cinsi köpek açlıktan ölmek üzereyken bulundu
Türkiye, yılın ilk çeyreğinde Avrupa'da araç satışları artan tek ülke oldu
Türkiye, yılın ilk çeyreğinde Avrupa'da araç satışları artan tek ülke oldu
Hasta yavrusunu ağzında taşıyarak acil servise götüren kedi, görenlerin yüreğini ısıttı
Hasta yavrusunu ağzında taşıyarak acil servise götüren kedi, görenlerin yüreğini ısıttı
Diyanet İşleri Başkanı'ndan eşcinsellik çıkışıyla ilgili yeni açıklama: Sorumluluğumuz daha da arttı
Diyanet İşleri Başkanı'ndan eşcinsellik çıkışıyla ilgili yeni açıklama: Sorumluluğumuz daha da arttı
Pazarda sebzeyi elle seçen vatandaş: Havalar ısınınca koronavirüs öldü gibi geliyor
Pazarda sebzeyi elle seçen vatandaş: Havalar ısınınca koronavirüs öldü gibi geliyor
Dengesini kaybedip çöp kamyonunun altında kalan temizlik işçisi, feci şekilde can verdi
Dengesini kaybedip çöp kamyonunun altında kalan temizlik işçisi, feci şekilde can verdi
Slumdog Millionaire'in yıldızı ünlü aktör Irrfan Khan hayatını kaybetti
Slumdog Millionaire'in yıldızı ünlü aktör Irrfan Khan hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Özgür Özel Fahrettin Koca Abdulhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Cem Yılmaz Haluk Levent Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Podolski Arda Turan Ersun Yanal Bülent Uygun
Daha Fazla Türk Adana Mayıs Afrin
Şu an buradasınız: Bingöl'de ücretsiz maske dağıtımı sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.4.2020 16:26:34. #1.15#
title