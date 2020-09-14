Bingöl'de TYP kapsamında 533 kişi istihdam edilecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bingöl'de TYP kapsamında 533 kişi istihdam edilecek

Bingöl Valiliği, Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında 533 kişinin iştiham edileceğini bildirdi.

Bingöl'de TYP kapsamında 533 kişi istihdam edilecek
14.09.2020 19:03 | Son Güncelleme: 14.09.2020 19:06

Bingöl Valiliği, Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında 533 kişinin iştiham edileceğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, İŞKUR tarafından İl, İlçe Milli Eğitim, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevlendirilmek üzere 533 kişinin istihdam edileceği belirtildi.

15-19 Eylül tarihleri arasında yapılacak başvuruların ardından alımların noter kurası ile belirleneceği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Güvenlik haricindeki başvurular için istihdamında güçlük çekilen kadınlar, engelliler, eski hükümlüler, 35 yaş üstü bireyler, terörle mücadelede malul sayılmayacak derecede yararlananlar öncelikli olup bunlar arasında öncelik sıralaması bulunmamaktadır. Katılımcılar, yüzde yüz noter kurası ile belirlenecektir. Başvuru süresi sona erdikten sonra yeni katılımcı başvurusu alınamayacaktır. Başvurular COVİD-19 nedeniyle İl Müdürlüğünden alınmayacak olup İŞKUR e-şube ve ALO-170 iletişim hattı üzerinden alınacaktır. Tüm programlar 6 Ekim'de başlayacak, 30 Haziran 2021'de sona erecektir."

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Halife Hafter Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Cem Yılmaz Metin Özülkü Yasemin Özilhan
Spor Tamer Tuna Eddie Newton Rıza Çalımbay Josef De Souza Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Çocuk Aydın Antalya Otomobil
Şu an buradasınız: Bingöl'de TYP kapsamında 533 kişi istihdam edilecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.9.2020 19:15:56. #1.14#
title