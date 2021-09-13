Bingöl'de TYP kapsamında 149 kişi istihdam edilecek - Haberler Ekonomi
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Bingöl'de TYP kapsamında 149 kişi istihdam edilecek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Bingöl'de TYP kapsamında 149 kişi istihdam edilecek

Bingöl'de Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında 149 kişi 6 ay çeşitli kurumlarda istihdam edilecek.

Bingöl'de Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında 149 kişi 6 ay çeşitli kurumlarda istihdam edilecek.

Bingöl Çalışma ve İş Kurumu ( İşkur ) Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 137, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde 7 ve İl Müftülüğü bünyesinde ise 5 kişi geçici olarak istihdam edecek. İŞKUR İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İŞKUR ile İl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne 137 kişi, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne 7 kişi, İl Müftülüğüne 5 kişi toplam 149 kişiye yönelik olarak düzenlenecek olan Toplum Yararına Programlar (TYP) için katılımcı başvuruları 13-17 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvurular korona virüs nedeniyle İl Müdürlüğünden alınmayacak olup İŞKUR e-şube ve ALO-170 iletişim hattı üzerinden alınacaktır. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve İl Müftülüğü Programları 11 Ekim 2021 tarihinde başlayacak, 6 Nisan 2022 tarihinde sona erecektir. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Programı 11 Ekim 2021 tarihinde başlayacak, 30 Haziran 2022 tarihinde sona erecektir" denildi. - BİNGÖL

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Haber: Bingöl'de TYP kapsamında 149 kişi istihdam edilecek - Haberler Ekonomi
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