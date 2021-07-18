Bingöl'de tüp patladı: 2 kişi yaralandı, 2 ev kullanılamaz hale geldi
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Bingöl'de tüp patladı: 2 kişi yaralandı, 2 ev kullanılamaz hale geldi

Bingöl'de tüp patladı: 2 kişi yaralandı, 2 ev kullanılamaz hale geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bingöl'ün Genç ilçesinde bir evde meydana gelen tüp patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde bir evde meydana gelen tüp patlaması sonucu 2 kişi yaralandı. Patlama sonrasında çıkan yangında ise 2 ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, Genç ilçesine bağlı Yolaçtı köyünde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle bir evde tüp patladı. Patlama sonucunda 2 kişi yaralanırken evde yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Köy sakinleri tarafından evden çıkartılan yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Genç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de yangına müdahale etti. Ekipler, uzun uğraşlar sonucu yangını söndürürken, 2 ev kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

Bingöl'de tüp patladı: 2 kişi yaralandı, 2 ev kullanılamaz hale geldi
Bingöl'de tüp patladı: 2 kişi yaralandı, 2 ev kullanılamaz hale geldi
Bingöl'de tüp patladı: 2 kişi yaralandı, 2 ev kullanılamaz hale geldi
Bingöl'de tüp patladı: 2 kişi yaralandı, 2 ev kullanılamaz hale geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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