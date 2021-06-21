Bingöl'de tüm acil çağrılar tek çatı altında toplandı
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Bingöl'de tüm acil çağrılar tek çatı altında toplandı

Bingöl'de tüm acil çağrılar tek çatı altında toplandı
Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Haberler | Güncel

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca tüm acil çağrıların tek numara ve merkezden karşılanıp, koordine edilmesi kapsamında hayata geçirilen '112 Acil Çağrı Merkezi' Bingöl'de yeni binasında hizmete başladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca tüm acil çağrıların tek numara ve merkezden karşılanıp, koordine edilmesi kapsamında hayata geçirilen '112 Acil Çağrı Merkezi' Bingöl'de yeni binasında hizmete başladı. Merkezde sağlık, emniyet, jandarma, itfaiye, orman ve AFAD birimlerinin çağrıları cevaplanacak.

Tüm acil çağrı numaralarının tek çatı altında birleşmesi hedefiyle hayata geçirilen 112 Acil Çağrı Merkezi, 77'nci il olan Bingöl'de de hizmete başladı. Merkezin hizmet vereceği bina, törenle açıldı. Açılışı gerçekleştiren Vali Kadir Ekinci, acil kriz merkezi hizmetini de, bu binada oluşturacaklarını ifade etti. Vali Ekinci, "İnşallah bundan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi ile birlikte, tüm diğer numaraları unutup, Bingöl'ümüzde tek bir numara üzerinden çağrı merkezimizi çalıştırma fırsatı bulacağız. Elbette bu konu hem ülkemiz açısından, hem de Bingöl açısından oldukça önemli. İnşallah bundan sonrası için, hem bir tek numaradan işlem yapılacak, hem de önemli olan kurumlarımızın işbirliği ve koordinasyonunu da, tek elden sağlamış olacağız" dedi.Acil çağrı merkezlerine yapılacak asılsız ihbarların, yasal takibinin yapılacağına dikkat çeken Vali Ekinci, "Acil çağrı merkezlerinin başının belası olan en önemli husus, asılsız ihbarlardır. Dolayısıyla ben tüm Bingöllü kardeşlerimizi bu hizmete alma programı vesilesiyle, bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Asılsız çağrılar, acil çağrı merkezimizi en yoğun şekilde meşgul eden olaydır. Bununla ilgili yasal mevzuat gerçekleştirilmiştir ve biz bundan sonra da yasal takibini yapacağız. Ben inanıyorum ki, Bingöllü kardeşlerimiz böylesine önemli, hassas ve alınan bilginin bir an önce ilgili birimlere aktarılmasında önemli olduğu bir birimi asılsız ihbarlarla meşgul etmeyeceklerdir" diye konuştu.


Bingöl'de tüm acil çağrılar tek çatı altında toplandı
Bingöl'de tüm acil çağrılar tek çatı altında toplandı
Bingöl'de tüm acil çağrılar tek çatı altında toplandı
Bingöl'de tüm acil çağrılar tek çatı altında toplandı
Bingöl'de tüm acil çağrılar tek çatı altında toplandı
Bingöl'de tüm acil çağrılar tek çatı altında toplandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal

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