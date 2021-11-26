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Bingöl'de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi

AA / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Güncel
Bingöl'de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi

Bingöl'de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Cevdet Yılmaz Ortaokulunda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı gerçekleştirildi.

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Cevdet Yılmaz Ortaokulunda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı gerçekleştirildi.

Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle düzenlenemeyen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı, bu yıl okulda düzenlendi.

Fuarda, 7. sınıf öğrencisi Neslihan Bilge Kaçer ve Amine Reyyan Arıkan'ın, sosyal bilgiler dersi kapsamında Anadolu Ajansı'nın (AA) basın tarihindeki misyonunu anlatan projesi de sergilendi.

AA tarafından okula hediye edilen kurum yayınları da "Medya ve İletişimin Asırlık Çınarı Anadolu Ajansı" başlığı altında oluşturulan stantta yer aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, AA muhabirine, fuarda çok güzel projelerin olduğunu, AA'yı anlatan projenin yer almasının kendilerini ayrıca memnun ettiğini söyledi.

AA'nın insanların doğru, objektif, net bilgi içeren ve manipülatif bilgilerden arınmış haberler sunduğunu aktaran Güney, "Öğrencilerimizi ve danışman öğretmenlerimizi tebrik ediyorum." dedi.

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AA / Rıdvan Korkulutaş - Son Dakika Haberleri

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