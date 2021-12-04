Son dakika haberleri: Trafik kazasında 7 kişi yaralandı
AA / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Güncel
Son dakika haberlerine göre Bingöl'deki otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu ikisi ağır 7 kişi yaralandı.
BİNGÖL (AA) - Bingöl'deki otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu ikisi ağır 7 kişi yaralandı.
Sürücüleri henüz tespit edilemeyen 33 ZP 265 plakalı otomobil ile 12 AB 377 plakalı hafif ticari araç Abdullah Bazancir Köprüsü yakınlarında çarpıştı.
Kazada, araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan 4 kişi itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan ikisinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.