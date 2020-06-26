Bingöl'de trafik kazası, sıkışan sürücü kurtarıldı
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Bingöl'de trafik kazası, sıkışan sürücü kurtarıldı

Bingöl'de otomobilin, bir araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bingöl'de trafik kazası, sıkışan sürücü kurtarıldı
26.06.2020 15:46 | Son Güncelleme: 26.06.2020 16:43

Bingöl'de otomobilin, bir araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, merkeze bağlı Simani Mahallesi Çevre yolu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 12 AT 479 plakalı otomobil, 25 KB 011 plakalı pikaba arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü araç içinde sıkıştı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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