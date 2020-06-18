Bingöl'de trafik kazası, anne ve bebek hayatını kaybetti Bingöl'de takla atan otomobilde 2 aylık bebek ile annesi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Bingöl'de takla atan otomobilde 2 aylık bebek ile annesi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam üzeri merkeze bağlı Sancak Beldesi Sudüğünü köyü mevkiinde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, Caner Enül idaresindeki 47 DL 242 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Hurdaya dönen araçta bulunan 2 aylık Bora ile 33 yaşındaki annesi Fadime Enül hayatını kaybetti, sürücüyle birlikte 3 kişi de yaralandı.Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - BİNGÖL

Kaynak: İHA