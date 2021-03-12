Bingöl'de trafik kazası: 4 yaralı
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Bingöl'de trafik kazası: 4 yaralı

12.03.2021 13:51 | Son Güncelleme: 12.03.2021 14:01
Bingöl'de trafik kazası: 4 yaralı

Bingöl'de tır, otomobile arkadan çarptı, kazada 4 kişi yaralandı.

Bingöl'de tır, otomobile arkadan çarptı, kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Karlıova ilçesi Toklular Köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tır, tipinin etkili olduğu bölgede 06 ROE 47 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobil şarampole inerken, araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Hastanede ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. - BİNGÖL

Bingöl'de trafik kazası: 4 yaralı
Bingöl'de trafik kazası: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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