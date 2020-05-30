Bingöl'de trafik kazası: 4 yaralı
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Bingöl'de trafik kazası: 4 yaralı

Bingöl'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole uçtu, 4 kişi yaralandı.

Bingöl'de trafik kazası: 4 yaralı
30.05.2020 19:28 | Son Güncelleme: 30.05.2020 19:31

Bingöl'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole uçtu, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl-Erzurum karayolu Karlıova Çiftlik köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.N. idaresindeki 23 HH 842 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yoldan çıkan otomobil şarampole uçtu.

Kazada sürücü ile birlikte 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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