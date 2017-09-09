Bingöl'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Kaza, Havalimanı kavşağında meydana geldi.25 HB 548 plakalı kamyon ile H.E. idaresindeki 06 VYN 63 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ile birlikte 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BİNGÖL