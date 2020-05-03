Bingöl'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
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Bingöl'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Bingöl'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
03.05.2020 17:07 | Son Güncelleme: 03.05.2020 17:07

Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl-Karlıova Karayolu Ilıcalar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasan Ç. yönetimindeki 12 AP 462 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada sürücünün annesi Şefika Ç. (75) hayatını kaybetti, Hasan Ç. ile kızı Gülbabar Ç. de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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