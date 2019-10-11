Bingöl'de trafik kazası: 1 ölü

Bingöl'de trafik kazası: 1 ölü

Bingöl'de aracın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

11.10.2019 12:14
Bingöl'de trafik kazası: 1 ölü

Bingöl'de aracın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.


Kaza, Merkeze bağlı İnönü Mahallesi Kültür Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen H.S. yönetimindeki araç, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Şerif Babur'a çarptı. Kazada ağır yaralanan yaşlı adam, ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı adam hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.