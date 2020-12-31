Bingöl'de, toprağa gömülü 60 kilo EYP imha edildi

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda ele geçirilen, toprağa gömülü 60 kilo el yapımı patlayıcı (EYP) imha edildi.

Genç ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen 'Yıldırım-9 Operasyonu'nda arazi araması gerçekleştirildi. Aramada; toprağa gömülü 20 kilogramlık 3 teneke kutu içinde 3 elektrikli fünye, 1 metre infilaklı fitil, 3 metre elektrik kablosu ile hazırlanmış parça tesiri için de kaya ve taşlarla desteklenmiş toplam 60 kilo EYP düzeneği ele geçirildi. Düzenek, imha edilerek, kullanılamaz hale getirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aziz ÖNAL