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Bingöl'de tır devrildi: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bingöl'de tır devrildi: 1 yaralı

Bingöl'de buz tutan karlı yolda kontrolden çıkan tır devrildi.

KARLIOVA, BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de buz tutan karlı yolda kontrolden çıkan tır devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Bingöl - Erzurum karayolu Karlıova ilçesi Boncukgöze mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.N. idaresindeki 69 K 0042 plakalı tır, buz tutan karlı yolda sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulansla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ve jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİNGÖL

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Karlıova, Erzurum, Bingöl, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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