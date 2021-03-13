Bingöl'de tipi nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açıldı
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Bingöl'de tipi nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açıldı

13.03.2021 12:13 | Son Güncelleme: 13.03.2021 12:31

Bingöl'de tipi nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açıldı Bingöl'de kar ve tipi nedeniyle kapanan 54 köy yolu ekiplerin yoğun çalışmasıyla açılırken, yüksek rakımlı ilçelerin kırsal bölgeleri ile mezralarda çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Bingöl'de tipi nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açıldı

BİNGÖL - Bingöl'de kar ve tipi nedeniyle kapanan 54 köy yolu ekiplerin yoğun çalışmasıyla açılırken, yüksek rakımlı ilçelerin kırsal bölgeleri ile mezralarda çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin, uyarısını yaptığı kar yağışı ve tipi dün Bingöl'de gün boyu etkili oldu. Kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 54 köy yolu ulaşıma kapandı. Özellikle tipinin yoğun olduğu Karlıova ilçesindeyse zaman zaman hayat durma noktasına geldi. Karlıova'nın mahallerinde belediye, köy yolların da ise Özel İdare Genel Sekreterliği'ne bağlı ekipler çalışma yaptı. Gün boyu devam eden çalışmalar sonrasında tüm köy yolları ulaşıma açıldı. Tipiyle kapanan mezra ve kırsal bölgelerdeki yol açma çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.

Meteoroloji ayrıca kentin yüksek rakımlı bölgeleri için çığ riskine karşı uyarılarda bulundu.

Bingöl'de tipi nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açıldı
Bingöl'de tipi nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açıldı
Bingöl'de tipi nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açıldı
Bingöl'de tipi nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYHAN TURHAN

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