Bingöl'de ticari taksiyle kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
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Bingöl'de ticari taksiyle kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

08.01.2021 17:59 | Son Güncelleme: 08.01.2021 18:02
Bingöl'de ticari taksiyle kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ticari taksiyle kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ticari taksiyle kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Dörtyol köyünde sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 49 T 0626 plakalı ticari taksiyle 54 ABL 112 plakalı kamyonet çarpıştı.

Yaralanan sürücüler ile ticari taksideki yolcu, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yolcunun durumun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Temiz

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