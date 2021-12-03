Bingöl'de teröristlerin 6 odalı sığınağı ile deposu imha edildi - Haberler
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Bingöl'de teröristlerin 6 odalı sığınağı ile deposu imha edildi

Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Haberler | Güncel
Bingöl'de teröristlerin 6 odalı sığınağı ile deposu imha edildi

BİNGÖL'de sürdürülen 'Eren-Kış 6 Operasyonu' kapsamında, PKK'lı teröristlerin kullandığı 1 depo ile 6 odalı sığınak, içindeki malzemelerle imha edildi.

BİNGÖL (DHA) - BİNGÖL'de sürdürülen 'Eren-Kış 6 Operasyonu' kapsamında, Pkk'lı teröristlerin kullandığı 1 depo ile 6 odalı sığınak, içindeki malzemelerle imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca Bingöl kırsalında sürdürülen 'Eren-Kış 6 Operasyonu' kapsamında yapılan arazi taramasında, 1 depo ve 6 odalı sığınak tespit edildi. Teröristlerin kullandığı depo ile sığınakta çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Sığınak ve depo, içindeki malzemelere imha edilerek, kullanılamaz hale getirildi.


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