Bingöl'de teröristlerin 3 odalı sığınağı imha edildi

BİNGÖL'ün Genç ilçesi kırsalında, 'Eren-Kış 6 Operasyonu' kapsamında, Pkk'lı teröristlerin kullandığı 3 odalı sığınak, içindeki malzemelerle imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca Genç kırsalında düzenlenen 'Eren-Kış 6 Operasyonu' kapsamında, 29 Kasım'daki arazi aramasında, PKK'lı teröristlerin kış üslenmesi için kullandığı 3 odalı sığınak tespit edildi. Sığınakta; 20 kilogram amonyum nitrat, 10 av tüfeği fişeği, tıbbi malzemeler ve yaşam malzemeleri bulundu. Güvenlik güçleri, sığınağı içindeki malzemelerle birlikte imha ederek, kullanılamaz hale getirdi.

Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Son Dakika Haberleri

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