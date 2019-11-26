Bingöl'de teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçti
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Bingöl'de teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçti

BİNGÖL'de güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda, yaşam malzemeleri ele geçirildi.

26.11.2019 11:31 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:31
Bingöl'de teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçti

BİNGÖL'de güvenlik güçlerinin terör örgütü 'ya yönelik düzenlediği operasyonda, yaşam malzemeleri ele geçirildi.

İl Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Aşağıköy kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik dün operasyon düzenlendi. Jandarma komando birliklerinin de katıldığı operasyonda, teröristlere ait toprağa gömülü çeşitli yaşam malzemeleri ele geçildi.

Malzemeler, operasyon bölgesinde imha edildi.

Kaynak: DHA
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