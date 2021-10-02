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Bingöl'de terör saldırısında şehit olan işçiler son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bingöl'de terör saldırısında şehit olan işçiler son yolculuğuna uğurlandı

Bingöl'ün Genç ilçesinde elektrik arızasına giden ekip aracına teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan 2 işçi düzenlenen törenin ardından son yolcuğuna uğurlandı.

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde elektrik arızasına giden ekip aracına teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan 2 İşçi düzenlenen törenin ardından son yolcuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, Bingöl'ün Genç ilçesi Yolaçtı köyünde yaşanan elektrik arızasını gidermek için giden Fırat Aksa Elektrik Hizmetleri A.Ş'ye ait aracın geçişi sırasında bölücü terör örgütü mensuplarınca yola tuzaklanan uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı patlatıldı. Patlama sonucu, Emrullah Anşin (41) ve Ömer Faruk Kaya (31) isimli işçiler şehit oldu.

Şehitler için Anşin ve Kaya için bugün Hükümet Konağı önünde tören düzenlendi. Törene, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Bingöl Vali Vekili Fatih Kaya, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Düzenlenen tören ve kılınan cenaze namazının ardından Emrullah Anşin, Şeyh Ahmet Mezarlığına, Ömer Faruk Kaya ise Şehir Mezarlığına defnedildi.

Şehit olan işçilerden Emrullah Anşin'in 4 çocuğu bulunurken, diğer şehit Ömer Faruk Kaya'nın da Haziran 2021'de dünya evine girdiği öğrenildi.

Güvenlik güçlerince bölgede bölücü terör örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon başlatıldığı bildirildi. - BİNGÖL

Bingöl'de terör saldırısında şehit olan işçiler son yolculuğuna uğurlandı

Bingöl'de terör saldırısında şehit olan işçiler son yolculuğuna uğurlandı

Bingöl'de terör saldırısında şehit olan işçiler son yolculuğuna uğurlandı

Bingöl'de terör saldırısında şehit olan işçiler son yolculuğuna uğurlandı

Bingöl'de terör saldırısında şehit olan işçiler son yolculuğuna uğurlandı

Bingöl'de terör saldırısında şehit olan işçiler son yolculuğuna uğurlandı

Bingöl'de terör saldırısında şehit olan işçiler son yolculuğuna uğurlandı

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Haber: Bingöl'de terör saldırısında şehit olan işçiler son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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