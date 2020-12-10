Bingöl'de terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
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Bingöl'de terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

10.12.2020 11:59 | Son Güncelleme: 10.12.2020 12:02
Bingöl'de terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemeleri bulundu.

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemeleri bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK'lı teröristlere yönelik Genç ilçesi kırsalında operasyon düzenledi.

Arazide yapılan aramada teröristlerce toprağa gömülmüş mühimmat ve yaşam malzemeleri bulundu.

Malzemeler olay yerinde imha edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Temiz

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