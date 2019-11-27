Bingöl'de terör örgütü PKK'ya ait malzeme ele geçirildi

27.11.2019 11:40 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:58

Bingöl'de, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca merkeze bağlı Dallıtepe köyü kırsalında operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında bölgede arazi taraması yapan ekipler, kayalıkların arasına gizlenmiş sırt çantası içerisinde iki roketatar fişeği, telsiz, tablet bilgisayar, iki el yapımı patlayıcı kumandası, iki akü, 5 metre kablo, 4 takım termal kameraya duyarlı elbise ve yaşam malzemesi ele geçirdi.



Terör örgütüne yönelik kent genelinde operasyonlar sürüyor.

Kaynak: AA