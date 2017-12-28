Bingöl'de Terör Örgütü Deaş'a Yönelik Soruşturma

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.



Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Bingöl merkezli İstanbul, Adana ve Kilis'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma başlatıldığı bildirildi.



Açıklamada, soruşturma kapsamında 26 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı talimatı verildiği kaydedildi.