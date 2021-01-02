Terör operasyonu
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Terör operasyonu

02.01.2021 21:43 | Son Güncelleme: 02.01.2021 21:49

Bingöl'de, güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, mühimmat ve malzemeler ele geçirildi.

Bingöl'de, güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, mühimmat ve malzemeler ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca kent kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen "Yıldırım-9" operasyonu kapsamında kayalıklar arasına gizlenmiş plastik bidonlar içinde mühimmat ve çeşitli malzemeler bulundu.

Güvenlik güçlerince ele geçirilen 5 el bombası, bin 905 fişek, bir güneş enerjisi paneli, 20 metre elektrik kablosu ile 4 pil, bulundukları yerde imha edildi.

Terör operasyonu
Terör operasyonu
Terör operasyonu

Kaynak: Anadolu Ajansı

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