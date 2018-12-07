Bingöl'de Terör Operasyonu

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü PKK'ya yönelik Genç ilçesi kırsalında operasyon yapıldığı belirtildi.

Operasyonda, şeker, pirinç, tuz, bulgur, makarna, salça, zeytin, sıvı yağ ve çaydan oluşan 366 kilogram gıda, 75 paket hamur mayası, 30 paket ıslak mendil, 20 kilogram sabun, 18 kilogram jeneratör yağı, 200 boş torba, 24 çay kaşığı, 8 kürek, 6 kilogram çivi, 2 testere, 2 kazma, branda, tencere ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, "Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir." denildi.