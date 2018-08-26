Bingöl'de Terör Operasyonu

Bingöl'de Terör Operasyonu

Bingöl'ün Karlıova ilçesi kırsalında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker yaralandı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesi kırsalında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker yaralandı.

Karlıova ilçesi Çatak köyü kırsalında bir grup teröristin bulunduğu bilgisi üzerine güvenlik güçleri söz konusu bölgede operasyon başlattı.

Köy kırsalında sıcak temas sağlanırken çıkan çatışmada 2 asker yaralandı.

Yaralı askerler Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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