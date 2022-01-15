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Bingöl'de tehlike yaratan buz sarkıtları düşürülüyor

Bingöl'de tehlike yaratan buz sarkıtları düşürülüyor
AA / Bülent Temiz - Haberler | Güncel

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde çatılardaki buz sarkıtları itfaiye ekiplerince kontrollü bir şekilde kırılıyor.

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde çatılardaki buz sarkıtları itfaiye ekiplerince kontrollü bir şekilde kırılıyor.

Karlıova Belediyesince, ilçede yoğun kar yağışı ve soğuk hava sonucu çatılarda biriken kar ve buz sarkıtlarının tehlike oluşturmaması için çalışma başlatıldı.

Belediye ekiplerince, tek katlı evlerin çatısında biriken karlar kepçe, çok katlı binalarda da buz sarkıtları itfaiye aracıyla düşürülüyor.

Vatandaşlardan Sertif Dinler, belediyenin hizmetlerinden memnun olduğunu aktararak, "Sağ olsun, ekipler yardımımıza koşuyor. Ekipler cadde ve sokaklarda biriken karları kamyonlarla ilçe dışına taşıyor, çatılardaki buz sarkıtlarını kırıyor. Allah onlardan razı olsun." dedi.

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AA / Bülent Temiz - Son Dakika Haberleri
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde çatılardaki buz sarkıtları itfaiye ekiplerince kontrollü bir şekilde kırılıyor.

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