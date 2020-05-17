Bingöl'de tedbirlere gönüllü uyuldu, sokaklar 65 yaş üstüne kaldı
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Bingöl'de tedbirlere gönüllü uyuldu, sokaklar 65 yaş üstüne kaldı

Bingöl'de tedbirlere gönüllü uyuldu, sokaklar 65 yaş üstüne kaldı Bingöllü vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlanması bulunmamasına rağmen tedbirlere gönüllü uyarak, bugün şehri 65 yaş üstüne bıraktı.

Bingöl'de tedbirlere gönüllü uyuldu, sokaklar 65 yaş üstüne kaldı
17.05.2020 13:19 | Son Güncelleme: 17.05.2020 13:21

Bingöl'de tedbirlere gönüllü uyuldu, sokaklar 65 yaş üstüne kaldı

BİNGÖL - Bingöllü vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlanması bulunmamasına rağmen tedbirlere gönüllü uyarak, bugün şehri 65 yaş üstüne bıraktı.

Korona virüs nedeniyle 50 gün sonra ilk kez geçtiğimiz hafta sokağa çıkma kısıtlamaları kaldırılan ve 4 saat boyunca dışarıda gezebilen 65 yaş ve üzerindekiler, bugün yeniden tedbirlere uyarak dışarı çıktı.

Hava sıcaklıklarının artması nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, 65 yaş ve üzeri vatandaşların dışarı çıkma saatleri bir saat ileri alınırken, akşam 18.00'e kadar uzatıldı.Bu kapsamda Bingöl'de de saatlerin 12.00'ı göstermesiyle birlikte evlerinden çıkan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uyarak dostlarıyla gerek cami avlusunda gerekse kaldırımda yürüyerek sohbet etti.

Bugün yeniden dışarıya çıktıklarını aktaran 67 yaşındaki Mehmet Masum Arca, "Bugün bize izin var çarşıya çıktık, dolaşıyoruz. Hep içerdeydik ve sıkıldık ondan dolayı hava alıyoruz bugün Allah hasta olanlara şifa versin, cümlemizi muhafaza etsin" dedi.

2 aydır evde olduğunu ve çıkmadığını söyleyen 69 yaşındaki Abdullah Günerigök, göremediği dostlarını gördüğünü söyledi.

Günerigök, "Bugün çok mutluyum. Aşağı yukarı 2 aydır evdeyim. Bazı görmediğim dostları görüyorum, geziyorum. Allah razı olsun devletimizden, cumhurbaşkanımızdan" şeklinde konuştu.

Ayrıca sokağa çıkma kısıtlanmasının bulunmadığı Bingöl'de, vatandaşların tedbirlere gönüllü uyması ve sokakların yaşlı amcalara bırakılması da gözlerden kaçmadı.

Bingöl'de tedbirlere gönüllü uyuldu, sokaklar 65 yaş üstüne kaldı

Kaynak: İHA

Manşet

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