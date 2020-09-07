Bingöl'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 11 yaralı
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Bingöl'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 11 yaralı

Bingöl'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

Bingöl'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 11 yaralı
07.09.2020 09:11 | Son Güncelleme: 07.09.2020 09:14

Bingöl'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karadeniz Bölgesi'nde çalışan tarım işçilerinin içinde bulunduğu 72 AAC 137 plakalı minibüs, Bingöl-Erzurum kara yolunun 36. kilometresindeki Soğukçeşme mevkisinde devrildi.

Kazada araçta bulunan 11 işçi yaralandı.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ve Bingöl Belediyesi itfaiye ekiplerince minibüsten çıkarılan yaralılar, Bingöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

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