Bingöl'de tarihi eser operasyonunda 146 sikke ve 2 madalyon ele geçirildi
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Bingöl'de tarihi eser operasyonunda 146 sikke ve 2 madalyon ele geçirildi

07.02.2021 17:41 | Son Güncelleme: 07.02.2021 17:44
Bingöl'de tarihi eser operasyonunda 146 sikke ve 2 madalyon ele geçirildi

Bingöl'ün Solhan ilçesinde, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 146 sikke ve 2 madalyon ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 146 sikke ve 2 madalyon ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığına ilişkin istihbarat üzerine Şeref yol kontrol noktasında durdurulan bir otobüste arama yaptı.

Yapılan aramada, bir yolcunun çantasında tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 146 sikke ve 2 madalyon ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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