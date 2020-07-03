Bingöl'de taksinin motor bölümünden çıkarılan yılan doğaya salındı
Bingöl'ün Genç ilçesinde bir taksinin motor bölümüne giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
03.07.2020 16:13 | Son Güncelleme: 03.07.2020 17:11
Bingöl'ün Genç ilçesinde bir taksinin motor bölümüne giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçede taksicilik yapan Mehmet Değişgeç, aracına yılan girdiğini görmesi üzerine itfaiyeye haber verdi.
Olay yerine gelen Genç Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik bir çalışmanın ardından motor bölümüne sıkışan yılanı çıkardı.
Yılan, ekipler tarafından doğaya salındı.
Kaynak: AA