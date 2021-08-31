Bingöl'de takla atan otomobil alev alev yandı: 1 yaralı
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Bingöl'de takla atan otomobil alev alev yandı: 1 yaralı

Bingöl'de takla atan otomobil alev alev yandı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde takla atan otomobil alevlere teslim oldu, kazada sürücü yaralandı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde takla atan otomobil alevlere teslim oldu, kazada sürücü yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Karlıova- Erzurum Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. yönetimindeki 25 SN 576 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada, sürücü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Takla atan araç, bu sabah saatlerinde bulunduğu yerde yakıt sızdırması sonucu bir anda alev aldı. Alev topuna dönen otomobil, bölgeye sevk edilen Karlıova Belediyesi İtfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

Bingöl'de takla atan otomobil alev alev yandı: 1 yaralı
Bingöl'de takla atan otomobil alev alev yandı: 1 yaralı
Bingöl'de takla atan otomobil alev alev yandı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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