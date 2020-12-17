Bingöl'de suda mahsur kalan 6 kişilik aile kurtarıldı

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde Murat Nehri'ne pikniğe giden ve baraj kapaklarının açılmasıyla yükselen suda oluşan adacıkta mahsur kalan 2'si kadın 6 kişilik aile, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde Murat Nehri'ne pikniğe giden ve baraj kapaklarının açılmasıyla yükselen suda oluşan adacıkta mahsur kalan 2'si kadın 6 kişilik aile, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Genç ilçesi Gümüşlü köyüne pikniğe giden 2'si kadın 6 kişilik aile, köyün yakınından geçen Murat Nehri'nin su olmayan bölümüne girdi. Bir süre sonra baraj kapaklarının açılmasıyla yükselen suda oluşan adacıkta mahsur kalan aile, durumu jandarmaya bildirdi. Kurtarma çalışmasına katılan Bingöl Doğal Afet Gönüllüleri (BİNDAG), aileye botla ulaşarak güvenli bölgeye çıkardı. Ailenin durumunun iyi olduğunu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aziz ÖNAL