Bingöl'de su ve güneşin gücüyle 400 bin hanenin enerjisi karşılanıyor

Bingöl'de Kalehan Enerji Grubu tarafından kurulan Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisi'nde hidroelektrik ve güneş enerjisi kullanılarak 400 bin hanenin ihtiyacını karşılayan 580 megavat enerji üretiliyor.

Bingöl'de Kalehan Enerji Grubu tarafından kurulan Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisi'nde hidroelektrik ve güneş enerjisi kullanılarak 400 bin hanenin ihtiyacını karşılayan 580 megavat enerji üretiliyor.

Genç ilçesi sınırları içerinde bulunan Murat Nehri üzerinde 2016'da inşaatına başlanılan Aşağı Kaleköy Barajı ve hidroelektrik santrali, 2020'nin ilk çeyreğinden itibaren 500 megavat kurulu gücüyle enerji üretimi yapmaya başladı.

Kalehan Enerji Grubu, 2020'de Çevresel Etki Değerlendirme Olumlu Raporu ve Enerji Piyasası Düzenlenme Kurumu tarafından verilen lisans işlemlerinin ardından Aşağı Kaleköy Barajı'nın kuyruk suyu bölgesinde nehrin sağ ve solunda yer alan 1100 dönüm arazi üzerine 200 bin fotovoltaik panelin bulunduğu güneş enerjisi santrali kurdu.

Bu yılın mayıs ayından itibaren güneş enerjisi santralinden 80 megavat düzeyinden elde edilen enerji, hibrit teknolojisi kullanılarak hidroelektrik santraliyle birleştirildi.

Kalehan Enerji Grubu Genel Müdürü Gültekin Keleş, AA muhabirine, bölgedeki çalışmalara 2011'de başladıklarını, 3,5 yılın ardından Aşağı Kaleköy Barajını tamamladıklarını söyledi.

107 metre yüksekliğindeki barajın asfalt çekirdek gövde tipi ile Türkiye'de bu şekilde tamamlanan ilk, özel sektör tarafından yapılan altıncı büyük barajı olduğunu aktaran Keleş, ışınlama düzeyi olarak Türkiye ortalamasına yakın olan Genç ilçesinde, arazinin de uygunluğu nedeniyle güneş panellerinin kurulumuna karar verdiklerini kaydetti.

Keleş, 6 ay gibi süre içinde 200 bin panelin kurulumunu gerçekleştirdiklerini ve ülke ekonomisine kazandırdıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu proje ülkemizde aynı noktada iki farklı enerji üretimi yapılan ilk projedir, hibrit proje olarak tanımlanıyor. Hem hidroelektrik tesisten hem de güneş enerjisinden elektrik üretilmektedir. Yaklaşık 200 bin panel kurulmuş ve toplam gücü 80 megavat kurulu gücü olmak üzere. Buradan üretilen enerji ile yaklaşık 400 bin hanenin yıllık enerji üretimi karşılanıyor."

"En büyük ikinci lisanslı güneş enerjisi santrali"

Hibrit teknolojisiyle aynı iletim hattından 2 veya 3 farklı kaynaktan üretilen enerjinin sisteme verildiğini anlatan Keleş, hidroelektrik santrallerinin suyun az olduğu zamanlarda kurulu sistemin atıl kaldığını, o dönemde faydalanmak için güneş enerjisinden üretilen enerjinin sisteme verildiğini, böylelikle mümkün olan tüm yenilenebilir enerji kaynaklarının ülke ekonomisine kazandırılmasının sağlandığını vurguladı. Keleş, "Kurduğumuz güneş enerjisi santrali de 80 megavat kurulu gücüyle ülkemizin en büyük 2. lisanslı güneş enerjisi santralidir." dedi.

Yukarı Kaleköy, Aşağı Kaleköy barajları ve HES projelerinin yapımında yaklaşık 5 bin kişinin çalıştığını dile getiren Keleş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şu anda da işletme döneminde yaklaşık 150 kişi çalışıyor. İstihdam olarak ciddi katkı sağladığımızı düşünmekteyiz. Bingöl'ün Solhan ilçesinde olan projelerimizle beraber ülke ekonomisine 2 milyar dolarlık yatırım katkısı yaptık. Planlama aşamasında olduğumuz 1 barajımız, 2 adet de regülatörümüz var. İlave olarak mevcut barajlarımızı yine bu şekilde hibrit santrale dönüştürmek için planlamamız ve projelendirme çalışmalarımız devam etmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydın Arık