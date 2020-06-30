- Bingöl'de su samuru görüldü
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- Bingöl'de su samuru görüldü

- Bingöl'de su samuru görüldü Bingöl'de nesli tükenme tehlikesi altında olan su samuru görüntülendi.

30.06.2020 12:31 | Son Güncelleme: 30.06.2020 12:49

- Bingöl'de su samuru görüldü

BİNGÖL - Bingöl'de nesli tükenme tehlikesi altında olan su samuru görüntülendi.

Bingöl'de nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olduğu için koruma altında bulunan su samuru,merkeze Kadran deresinde görüldü.Su samurunu fark eden Emrah Elmas, cep telefonuyla görüntülendi. Kendisini görüntüleyen kişiye aldırış etmeden samur, suya dalış yapıp çıktı,daha sonra gözden kayboldu.

- Bingöl'de su samuru görüldü

Kaynak: İHA

Manşet

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