Bingöl'de sporculara 'HAYDİ' uygulaması tanıtıldı - Haberler

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Bingöl'de sporculara 'HAYDİ' uygulaması tanıtıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bingöl'de sporculara 'HAYDİ' uygulaması tanıtıldı

Bingöl'de Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, Hesarek Kayak Merkezinde 102 sporcu ve 40 vatandaşa Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) Uygulamasını tanıttı.

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, Hesarek Kayak Merkezinde 102 sporcu ve 40 vatandaşa Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) Uygulamasını tanıttı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı tarafından, merkez ilçesi Dikme köyünde 2 bin 500 rakımlı Hesarek Kayak Merkezinde düzenlenen Alp Disiplini Slalom Kayak Yarışları esnasında 102 sporcu ve 40 vatandaşa HAYDİ Uygulaması tanıtılarak, nasıl kullanılacağı konusunda bilgilendirmeler yapıldı. - BİNGÖL

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Bingöl, 3. Sayfa, Haberler

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