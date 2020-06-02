Bingöl'de sosyal mesafeli törenle 25 yeni iş makinesi hizmete girdi
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Bingöl'de sosyal mesafeli törenle 25 yeni iş makinesi hizmete girdi

Bingöl'de sosyal mesafeli törenle 25 yeni iş makinesi hizmete girdi Bingöl'de İl Özel İdaresinin araç filosuna dahil ettiği 25 adet iş makinesi sosyal mesafeli törenle hizmete girdi.

02.06.2020 16:12 | Son Güncelleme: 02.06.2020 16:17

Bingöl'de sosyal mesafeli törenle 25 yeni iş makinesi hizmete girdi

BİNGÖL - Bingöl'de İl Özel İdaresinin araç filosuna dahil ettiği 25 adet iş makinesi sosyal mesafeli törenle hizmete girdi.

Valilik İl Özel İdare Genel Sekreterliğine, 13 milyon 720 bin TL'ye maal edilen yeni 25 adet iş makinesi için koronavirüs (Covid-19) tedbirlerine göre hizmete girme töreni gerçekleştirildi.Törene Vali Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İl Özel Genel Sekreteri Enes Üçgül katılırken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek ise telekonferans ile katılım sağladı.

25 adet iş makinesinin 13 milyon 720 bin TL'ye mal edildiğini belirten Vali Kadir Ekinci, "16 iş makinemiz, 5 arazi aracımız ve 4'de hizmet aracımız olmak üzere toplamda 25 aracımızı filomuza katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Özellikle her süreçte bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milletvekilimiz Feyzi Berdibek ile birlik ve beraberlik duygusu içinde çalışan ve devletinin bir kuruş parasını bile heba etmeme adına gayret gösteren tüm meclis üyelerimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Ayrıca özel idare personelimize de katkılarından dolayı teşekkür ederim. 325 köyümüz, 818 mezramız ve burada ikamet eden 91 bin vatandaşımız var. Bu koca alanın yol ağı da 3 bin 400 kilometre. Yaz-kış demeden, gece-gündüz demeden 7/24 vatandaşına hizmet sunma gayreti içinde olan bir özel idare söz konusu. Dolayısıyla özel idarenin eli kolu da hepinizin malumu üzere bu iş makineleri" dedi.

Yılmaz, "önümüzdeki süreçte çok daha büyük ve güzel hizmetler göreceğiz"

Açılışa telekonferans ile bağlanan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise, "İl özel idaremiz bugüne kadar Bingöl'e çok güzel hizmetler yaptı. İnşallah filosuna kattığı iş makineleriyle hizmetine devam edecek. Geçtiğimiz dönemlerde teknik eleman olarak da güçlendirilmişti, şimdi bu iş makineleriyle güçlendiriliyor. Bir taraftan da hükümetimizin KÖYDES programları kapsamında, diğer programları kapsamında özel idaremize sağladığı finansal imkanlar var. Bütün bunlarla inşallah önümüzdeki süreçte çok daha büyük ve güzel hizmetler göreceğiz" şeklinde konuştu.

Açılış töreni kurban kesimi ve dua edilmesinin ardından sona erdi.

Bingöl'de sosyal mesafeli törenle 25 yeni iş makinesi hizmete girdi

Kaynak: İHA

Manşet

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