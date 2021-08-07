Bingöl'de sosyal medyadan terör propagandasına 5 gözaltı
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Bingöl'de sosyal medyadan terör propagandasına 5 gözaltı

Bingöl'de sosyal medyadan terör propagandasına 5 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Haberler | Güncel

BİNGÖL'de, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK'yı destekleyici, övücü ve provokatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen 5 kişi, gözaltına alındı.

BİNGÖL'de, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK'yı destekleyici, övücü ve provokatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen 5 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 

Bingöl Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz merkez ve ilçelerinde olabilecek eylem ve provokasyonların engellenmesine ve deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, TEM Şube Müdürlüğünce yürütülen sanal devriye çalışmaları neticesinde sosyal medya hesabı üzerinden PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünü destekleyici, övücü, provokatif paylaşımları tespit edilen E.K., C.T., G.D., A.G. ve S.T. isimli şahıslar ile ilgili; Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Büro Savcısının talimatlarına istinaden 06 Ağustos 2021 günü sabah saatlerinde yakalanmış, şüpheli şahısların gerekli tahkikat işlemleri tamamlanıp ifadeleri alındıktan sonra TEM Şube Müdürlüğünden serbest bırakılmışlardır" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal

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