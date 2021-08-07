Bingöl'de sosyal medyadan terör propagandası yaptığı iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı
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Bingöl'de sosyal medyadan terör propagandası yaptığı iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

Bingöl'de sosyal medyadan terör propagandası yaptığı iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Aydın Arık - Haberler | Güncel

Bingöl'de sosyal medyadan terör propagandası yaptığı iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı.

Bingöl'de sosyal medyadan terör propagandası yaptığı iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, il merkezi ve ilçelerinde olabilecek eylem ve provokasyonların engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde sosyal medya hesabı üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütünü destekleyici, övücü, provokatif paylaşımlar yaptıkları iddiasıyla 5 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri tamamlandıktan sonra ifadeleri alınıp serbest bırakıldığı ifade edilen açıklamada, kamu düzeninin sağlanması, vatandaşların huzur ve güvenini sağlamaya yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydın Arık

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