Bingöl'de sosyal destek ekipleri köyleri gezerek, vatandaşlara aşının önemi anlatıyor

Bingöl'ün Karlıova ve Yedisu ilçesinde Sosyal Hizmet Merkezi ekibi, ilçe merkezleri ve köyleri gezerek, vatandaşlara koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı yapmanın önemini anlatıyor.

Bingöl'ün Karlıova ve Yedisu ilçesinde Sosyal Hizmet Merkezi ekibi, ilçe merkezleri ve köyleri gezerek, vatandaşlara koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı yapmanın önemini anlatıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Karlıova İlçe Sosyal Hizmet Merkezi, kurum müdürü ve personeli ile hane ziyaretleri yapıyor.

İlçeye bağlı tüm köylere ziyaret gerçekleştiren ekip, hem ailelerin ihtiyaçlarını belirliyor hem de aşının önemini aktarıyor.

Sosyal Hizmet Merkezi Karlıova İlçe Müdürü Barani Sayak, bakanlığın hizmet modüllerinden olan evde bakım hizmetleri, çocuk hizmetleri, şehit yakınları ve gaziler birimi, kadın hizmetleri, engelli ve yaşlı hizmetleri olarak Türkiye'de olduğu gibi Kaymakam Sedat Özdemir ve İl Müdürü Aydın Polat öncülüğünde Karlıova ve Yedisu ilçe merkez ve köylerinde yaşayan tüm aileleri rutin olarak ziyaretler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çalışmaları kapsamında salgın ve aşının önemini vatandaşlara aktardıklarını bildiren Sayak, şöyle konuştu:

"Aşı olmaları için vatandaşlarımızı ikna etme konusunda büyük rol üstlendiğimizi belirtmek istiyorum. Ayrıca hane ziyaretleri kapsamında müdürlüğümüzce sunulan hizmetlerin takibini yapmaktayız. Vatandaşlarımıza yardımcı olmak ve sorunlarına hızlıca çözüm bulmak adına meslek elemanlarımızca hazırlanan bilgi notları paydaş kurumlar ile paylaşılmaktadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Temiz