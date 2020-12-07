Bingöl'de kısıtlamayı ihlal edenlere 88 bin 200 TL ceza
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Bingöl'de kısıtlamayı ihlal edenlere 88 bin 200 TL ceza

07.12.2020 13:54 | Son Güncelleme: 07.12.2020 15:13
Bingöl'de kısıtlamayı ihlal edenlere 88 bin 200 TL ceza

BİNGÖL'de koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 28 kişiye, toplam 88 bin 200 TL para cezası uygulandı.

BİNGÖL'de koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 28 kişiye, toplam 88 bin 200 TL para cezası uygulandı. 

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, koronavirüs ile mücadele kapsamında 4-7 Aralık tarihleri arasında uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlal eden 28 kişiye adli ve idari işlem yapıldığı belirtilerek, toplamda 88 bin 200 TL para cezası uygulandığı ifade edildi. 

 


Bingöl'de kısıtlamayı ihlal edenlere 88 bin 200 TL ceza
Bingöl'de kısıtlamayı ihlal edenlere 88 bin 200 TL ceza
Bingöl'de kısıtlamayı ihlal edenlere 88 bin 200 TL ceza
Bingöl'de kısıtlamayı ihlal edenlere 88 bin 200 TL ceza
Bingöl'de kısıtlamayı ihlal edenlere 88 bin 200 TL ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aziz ÖNAL

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 15:13:48. #1.15#
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