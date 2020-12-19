Bingöl'de sokağa çıkma kısıtlaması sessizliği

Bingöl'de sokağa çıkma kısıtlaması sessizliği

BİNGÖL - Bingöl'de 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların uyumasıyla şehir sessizliğe büründü.

Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında dün akşam saat: 21.00'de başlayan ve 56 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de vatandaşlar kısıtlamaya uyuyor. Şehirde hafta sonunun başlamasıyla sadece tedarik zincirinde çalışan vatandaşlar iş yerlerine gitmek için sokağa çıktı. Şuana kadar kentte vatandaşların kısıtlamayı ihlal etmediği belirtildi.

Öte yandan, güvenlik güçlerinin kısıtlama ile ilgili düzenli olarak uygulamalar yaptığı aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ALİ ÇİFTÇİ